Четвертый православно-католический форум пройдет в Минске в 2014 году. Об этом Президента Беларуси Александра Лукашенко 4 апреля проинформировал Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Тадеуша Кондрусевича, на это важное мероприятие собирается большое число епископов из разных государств.

Совместные встречи католических и православных епископов приобретают формат постоянных встреч и вносят большой вклад в процесс поддержания религиозного мира и сотрудничества в европейском регионе. Первый католическо-православный форум прошел в декабре 2008 года в итальянском городе Тренто и был посвящен вопросам семьи.

Митрополит Минско-Могилевский обратил особое внимание на важность сотрудничества Римско-Католической и Православной Церквей.