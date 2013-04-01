Пасхальное поздравление Патриарха Кирилла главам инославных церквей

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Пасхальное поздравление главам инославных церквей. Среди его адресатов — Папа Римский Франциск, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, председатель Совета Евангелической Церкви в Германии презес Николаус Шнайдер, глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии доктор Кари Мякинен.

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Святой Пасхи и приветствую радостными словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эти светлые дни Пасхи мы торжественно прославляем «Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление» (2 Тим. 1:10).

Сегодня христиане стоят перед лицом многих вызовов: в ряде регионов продолжаются кровопролитные конфликты, не прекращается вражда между людьми, предпринимаются попытки вытеснить христианские ценности из общественной жизни. Но как бы ни была сложна окружающая нас реальность, мы призваны вместе побеждать зло «мира сего», вдохновляясь словами Господа: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

От всей души желаю Вам светлой пасхальной радости, крепкого здоровья и помощи Божией в Вашем ответственном служении.

С любовью о Христе Воскресшем

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ