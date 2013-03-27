Вселенский Патриарх увидел перспективы восстановления христианского единства

Патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил, что видит возможность для воссоединения между Православной и Католической Церквями.

После своего возращения из Рима он заявил, что «увидел возможность развития новых отношений с Ватиканом, что в свою очередь усилило его оптимизм по поводу перспективы восстановления христианского единства», сообщает Седмица.ru.

20 марта в Ватикане состоялась встреча Римского Папы Франциска и Константинопольского Патриарха Варфоломея I.

Папа Франциск принял приглашение Предстоятеля Константинопольской Православной Церкви посетить Патриаршую резиденция в стамбульском квартале Фанар. Кроме того, было решено, что Папа Франциск и Патриарх Варфоломей встретятся в январе 2014 г. в Иерусалиме в память 50-летия исторической встречи Папы Павла VI и Патриарха Афинагора, которые сняли взаимные анафемы, наложенные Восточной и Западной Церквами во время Великой схизмы в 1054 г.