Визит Папы Римского в Украину должен быть согласован с православными

Визит Папы Римского на Украину должен быть согласован с православными, считает глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

«Естественно, тут есть его паства, и он имеет право приезжать в Украину и встречаться с грекокатоликами и римо-католиками. Однако такие визиты принято согласовывать с церковью, к которой принадлежит большинство страны. В Украине это православные, так что мы надеемся, что Папа Римский сделает это ради церковного мира»,— заявил он газете «Коммерсант. Украина».

Вчера глава Украинской грекокатолической церкви верховный архиепископ Святослав (Шевчук) сообщил, что новый папа римский Франциск с большой вероятностью посетит Украину. Он отметил, что дата визита будет объявлена самим Папой, однако соответствующее приглашение он уже получил.

Правмир