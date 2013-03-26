Папа Римский поздравил евреев с Песахом

Папа Римский Франциск поздравил главного раввина Рима Рикардо ди Сеньи и членов еврейской общины с праздником Песах, который отмечают 25 марта евреи всего мира, сообщает "Радио Ватикан".

Понтифик написал раввину письмо, в котором поздравил с праздником, а также пожелал: "Пусть Всевышний, освободив свой народ от египетского рабства и сопроводив в Землю Обетованную, убережет вас от всякого зла, и да пребудет с вами Его благословение. Прошу вас молиться за меня и обещаю молиться за вас. Уверен, что мы сможем укрепить дружеские отношения".

Напомним, после избрания на пост главы Римской католической церкви Папа Франциск написал письмо лидерам еврейской общины Италии и пообещал добиваться укрепления дружественных отношений между христианским миром и евреями. На церемонии интронизации понтифика присутствовала большая делегация раввинов.

Представители еврейский общины Аргентины, лично знакомые с новым Папой Римским, уверены, что понтифик может по праву называться "другом еврейского народа".

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