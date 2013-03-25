Греция не позволит турецким властям превратить храм св. Софии в мечеть

Министр иностранных дел Греции Димитрис Аврамопулос заявил, что его ведомство внимательно следит за судьбой храма Св. Софии в Стамбуле и переменами в политике турецкого правительства в отношении христианских памятников в целом, сообщает Greekreporter.com.

В документе, направленном в парламент, министр отметил, что «Греция и остальной христианский мир надеются, и Его Святейшество Вселенский Патриарх в том числе, что голос разума, наконец, возьмет верх, в пользу уважения к памятникам и символам Христианства, которые в то же время являются и частью мирового культурного наследия».

Превращение церкви Св. Софии в Никее в мечеть, а также заявления официальных лиц касательно ожидаемых изменений в использовании храма Св. Софии в Трабзоне, который на данный момент ещё является музеем, вызывает озабоченность в МИД Греции.

«Если Собор Св. Софии в Стамбуле будет использоваться образом, противоположным его историческому и религиозному характеру, то Греция будет реагировать на это как на двухстороннем, так и на международном уровнях», — подчеркнул Аврамопулос.

Напомним, что в начале этого года в турецкий парламент поступило предложение превратить собор св. Софии в Стамбуле в мечеть, что вызвало волну критики, как в самой Турции, так и за рубежом.

Помимо храмов св. Софии в Никее и Трабзоне, важных, как с исторической, так и с культурной точек зрения, турецкие власти планируют превратить в мечеть и древний Студийский монастырь.

Седмица