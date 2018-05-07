В канун "Торжества православия" Папа Франциск подарил Бенедикту православную икону "Призри на смирение"

23 марта в летней резиденции римских понтификов в Кастель-Гандольфо состоялась встреча Папы Римского Франциска и Почетного Папы Бенедикта XVI. Впервые после своего избрания и интронизации действующий глава Римско-Католической Церкви навестил ушедшего на покой своего предшественника, сообщает Патриархия.ru.

Фото: Reuters

Папа Римский Франциск прилетел на вертолете из Ватикана в загородную резиденцию на важное совещание с Бенендиктом XVI.

После совместной молитвы, в честь этой важной встречи, Папа Франциск передал Почетному Папе Бенедикту образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», который 20 марта в конце частной аудиенции вручил понтифику от лица Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: официальный сайт РПЦ.

«Первые шаги Вашего Святейшества после избрания были отмечены печатью смирения», — подчеркнул тогда митрополит Иларион, напомнив о скромности понтифика.

Понтифик ответил: «У меня нет смирения, и я прошу вас молиться о том, чтобы Господь даровал мне его».

Позже, подводя итоги поездки, митрополит Волоколамский Иларион отметил, что касается вопроса о личной встрече глав РПЦ и Римско-католической церкви, то она может состояться "во вполне обозримом будущем" при достижении определенных условий и взаимопонимания по сложным вопросам.

"Для нас самое главное, чтобы созрели необходимые условия для этой встречи. А заключаются они в том, что мы должны достигнуть взаимопонимания по тем трудным вопросам, из-за которых наши отношения значительно осложнились, я бы сказал, за последнюю четверть века. Если мы вместе будем искать пути к решению этих вопросов, то и встреча такая может состояться во вполне обозримом будущем", - предположил глава ОВЦС.

В частности, в РПЦ неоднократно заявляли, что встреча Патриарха и Папы Римского может быть возможна лишь после закрепления отказа Католической церкви от практики прозелитизма (стремления обращать других в свою веру), ситуации с правами православных верующих на Западной Украине, в условиях активности Украинской Греко-Католической Церкви и т.д.

Фото: официальный сайт РПЦ.

Вчера, представляя Папе Бенедикту XVI православную икону, Папа Франциск отметил: «Он мне сказал, что икона называется "Мадонна смирения", и я позволю себе сказать одну вещь — я подумал о Вас, столь смиренном в своем понтификате».

«Спасибо, какой дар!», — ответил Почетный Папа, принимая образ, цитирует «Газета.Ru»

Как отмечается в местной прессе, одна из причин встречи заключалась в том, чтобы Бенедикт XVI засвидетельствовал свое почтение и подчинение новому Папе, своему преемнику.

Встреча произошла в библиотеке Апостольского дворца за закрытыми дверями. Личная беседа двух Пап, как сообщается, продлилась 40 минут. После этого был устроен совместный обед.

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В "Толковом словаре живого великорусского языка" (Т. III) Владимир Даль описывал значение глагола "призирать", как "призреть на что, на кого, взглянуть, бросить взор со вниманием, с участием, сочувственно, милосердно… Принять, приютить, пристроить, дать приют и пропитание, взять под покров свой, и озаботиться нуждами ближнего".

Добавим, что православная икона Богородицы "Призри на смирение" попала в руки Папы Франциска и его предшественника в канун праздника "Торжество православия", который отмечается в воскресение первой седмицы Великого Поста.

Вот уже более десяти столетий в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь молитвенно празднует Торжество Православия, торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами.

ДОГМАТИЧЕСКИЕ И КАНОНИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ В ПОЧИТАНИИ БОГОРОДИЦЫ

Как известно, кроме современных проблем между Православной и Католической Церквями существуют более давние и глубокие нерешенные вопросы - догматические и канонические расхождения. В частности, речь идет о католическом Догмате о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы и о Догмате о телесном вознесении Богородицы.

Согласно преданию, с которым согласны и православные и католики, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Но само место Ее рождения православные и католики почитают в разных местах.

Православные считают, что Богородица родилась там, где сегодня находится церковь в честь Рождества Богородицы. Под ней сохранилась пещера, которая по преданию, была частью дома Иоакима и Анны. Католики указывают место дома в непосредственной близости от Вифезды. Там построена базилика святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.

Что касается догматов, католики считают, что Дева Мария была зачата непорочно, как и Христос. Под непорочным зачатием Богородицы католическое вероучение понимает непричастность Девы Марии первородному греху с момента Ее зачатия, которое, по мнению православных богословов произошло естественным путем от земных родителей - Иоакима и Анны.

Православная Церковь, также почитая Пресвятую Богородицу "честнейшую херувим и блаженнейшую серафим" – то есть превыше всех ангелов, отвергает Догмат о Непорочном Зачатии, считая Богородицу только лично безгрешной, но не лишенной, подобно всем людям - исключая Богочеловека Иисуса Христа, первородного греха.

Канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. Католики полагают, что Дева Мария была вознесена живой на небо. Между тем, православные напоминают, что обстоятельства Успения Божией Матери известны с апостольских времен.

По мнению католиков, абсолютная святость Матери Божией предполагала непричастность Ее первородному греху - отсюда и возникла вера в непорочное зачатие Богородицы, позднее зафиксированная в церковном догмате. По их мнению, будучи изначально непорочной, Дева Мария не могла бы, подобно остальным людям, быть подверженной смерти. Православные не соглашаются с этим утверждением.

В православии праздник Успения Богородицы широко почитается, он относится к числу двунадесятых праздников, которому предшествует двухнедельный Успенский пост

Праздник Успения Богородицы восходит к первым векам христианства, празднуется с 582 года. С 595 года праздник стали отмечать 15 августа в честь победы византийского императора Маврикия над персами.

По словам Иерусалимского патриарха Ювеналия (V век): «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Её, впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания».

В I веке об Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. К таким свидетельствам относятся сообщения об Успении Богородицы, которые в XIV веке собрал и обобщил церковный историк Никифор Каллист.

К моменту Своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы Ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня Она «отойдет ко Христу Богу».

Желая видеть перед смертью апостолов, Она обратилась с молитвой к Богу и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия».

Существует православное предание, что на третий день после погребения Богородица явилась апостолу Фоме и бросила ему в утешение Свой пояс с Неба.

Апостол Фома не участвовал в погребении Богородицы. Он пришёл в Иерусалим на третий день, и по его просьбе апостолы открыли гробницу, чтобы он мог проститься с Девой Марией.

Как пишет святитель Димитрий Ростовский, «…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы?»

В этот день вечером за трапезой апостолам явилась Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни».

ИСТОРИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ"

Согласно преданию, впервые икона Божией Матери "Призри на смирение" явилась в 1420 году на Каменном озере в Псковской области. Это событие произошло в утешение псковичей в период голода и эпидемии. Тогда из правого глаза Богородицы заструилась кровь. Пречистая Дева дала псковичам знак – она скорбит о них и готова прийти на помощь.

В Псковской летописи встречается упоминание: "В лето 6934 (1426), тоя же осени, бысть знамение от иконы святыя Богородицы, на Камене озере, у Василя у двора: шла кровь из правого ока, и на место капала, где стояла, и на пути шла кровь, как везли от иконы в убрус, как в Псков проводили икону Пречистыя, месяца сентября в 16, на память святыя великомученицы Евфимии".

Икона была перевезена в Псков. С нею начали совершать Крестные ходы и возносить молитвы о прекращении бедствий. Заступничеством Богоматери моровое поветрие прекратилось. С тех пор чудотворный образ стал храниться в соборном Троицком храме Пскова. В память этого перенесения, празднование в честь иконы было установлено 29 сентября (по новому стилю).

Оригинал древнего образа "Призри на смирение" не сохранился до наших дней. Упоминания древней иконе, находившейся в Троицком соборе, теряются в XIX веке.

Списков иконы "Призри на смирение" известно немного. Один из наиболее почитаемых - чудотворный – находится в Киевском Свято-Введенском мужском монастыре. Пресвятая Богородица прославила его многими благодатными знамениями и чудесами.

Анастасия Шепелева – для «УНИАН-Религии».



