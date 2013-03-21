Встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского пока не планируется

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион, возглавлявший делегацию Русской православной церкви (РПЦ) на интронизации Папы Римского Франциска, рассказал об итогах поездки в Ватикан.

Представители РПЦ в Риме размещались в Доме Святой Марфы, где проживает новоизбранный Папа. В трапезной гостиницы и состоялась их первая краткая встреча с Франциском. А личная встреча новоизбранного главы Римско-католической церкви и митрополита Волоколамского Илариона прошла уже на следующий день после торжественной церемонии.

"Это была личная аудиенция, прошла тепло и интересно. Беседа была очень содержательной, мне удалось обсудить с ним целый ряд важных вопросов, которые касаются взаимоотношений РПЦ и Римско-католической церкви, в том числе и болезненные вопросы. Я выразил надежду, что те позитивные сдвиги, которые произошли в наших взаимоотношениях при Бенедикте XVI, продолжатся и при новом понтификате", - сказал владыка Иларион.

Что касается вопроса о личной встрече глав РПЦ и Римско-католической церкви, то она может состояться "во вполне обозримом будущем" при достижении определенных условий и взаимопонимания по сложным вопросам, сообщает ИТАР-ТАСС. Иларион подчеркнул, что встреча патриарха Московского и Всея Руси и Папы Римского не является самоцелью.

"Для нас самое главное, чтобы созрели необходимые условия для этой встречи. А заключаются они в том, что мы должны достигнуть взаимопонимания по тем трудным вопросам, из-за которых наши отношения значительно осложнились, я бы сказал, за последнюю четверть века. Если мы вместе будем искать пути к решению этих вопросов, то и встреча такая может состояться во вполне обозримом будущем", - предположил глава ОВЦС. Напомним, Московский патриархат неоднократно заявлял, что встреча Патриарха и Папы Римского может быть возможна лишь после решения ряда проблем, в частности закрепления отказа Католической церкви от практики прозелитизма (стремления обращать других в свою веру - прим.ред.), улучшения прав православных верующих на Западной Украине и т.д.

Встречаясь с Папой Франциском, митрополит Волоколамский Иларион передал ему приветственные слова главы РПЦ, которые понтифик воспринял с теплотой. "Патриарх Кирилл внимательно следил за избранием Папы Римского и предавал большое значение этой моей поездке на интронизацию новоизбранного понтифика", - сказал владыка, добавив, что Франциску понравился подарок Патриарха - икона Божей матери "Призри на смирение".

"Когда я вручал эту икону, я отметил, что его первые шаги на посту римского понтифика были отмечены печатью смирения, на что обратили внимание очень многие. А Папа мне на это ответил: "У меня нет смирения, и я прошу вас молиться о том, чтобы Господь мне его даровал", - с улыбкой вспомнил Иларион.

Митрополит Иларион помимо личной аудиенции у Папы принял участие во встрече понтифика с представителями разных религий. В ходе своего визита в Рим владыка посетил православный храм Святой великомученицы Екатерины, где за великим повечерием при участии митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия (Сербская православная церковь) совершили чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.

Кроме того глава ОВЦС посетил представительство католической Общины святого Эгидия в Риме, где состоялась его встреча с председателем Папского совета по делам семьи архиепископом Винченцо Пальей. Иерархи обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе современное понимание института семьи в Европе и в мире, необходимость отстаивания традиционных семейных ценностей перед лицом нарастающей угрозы их девальвации. В ходе беседы также обсуждались пути сотрудничества двух Церквей в сфере социального служения и заботы об обездоленных. Был намечен предварительный план конференций и круглых столов, посвященных указанным темам, сообщил настоятель Екатерининского храма иеромонах Антоний (Севрюк).

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