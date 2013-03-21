Вселенский Патриарх пригласил Папу Римского в Стамбул

Вселенский Патриарх Варфоломей I пригласил Папу Франциска в свой кафедральный город Стамбул – древний Константинополь.

Вскоре после частной встречи епископов двух Римов, которая состоялась 20 марта, агентство AsiaNews сообщило, что первый по чести православный Патриарх пригласил нового Папу приехать в Стамбул, а также совершить совместное паломничество в Святую землю в 2014 году.

Не исключено, что Папа Франциск поедет в Стамбул 30 ноября этого года, на праздник св. Андрея Первозванного – небесного покровителя Константинопольской Церкви, полагают в Папском институте зарубежных миссий в Милане (PIME). Таким образом глава Римско-Католической Церкви «ответит» на визит Варфоломея I в Рим на его инаугурацию.

Что касается паломничества на Святую землю, то в будущем году исполняется 50 лет со времени исторической встречи Папы Павла VI и Вселенского Патриарха Афинагора, состоявшейся в Иерусалиме в январе1964 года. К юбилею этой встречи, ознаменовавшей прорыв в отношениях между православными и католиками, нынешний Константинопольский Патриарх хотел бы приурочить еще одну встречу с Папой на Святой земле.

Благовест-инфо