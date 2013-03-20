Митрополит Иларион встретился с Папой Римским

Папа Римский Франциск 20 марта встретился с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Встреча прошла в Государственном секретариате Ватикана, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В начале беседы председатель ОВЦС передал Папе Франциску теплые приветствия и благодарность за молитвы от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что Предстоятель Русской Церкви внимательно следил за избранием и интронизацией римского понтифика. Председатель ОВЦС преподнес Папе книгу Святейшего Патриарха Кирилла «Свобода и ответственность» на испанском языке. В свою очередь понтифик передал самые искренние благопожелания Предстоятелю Русской Православной Церкви.

В ходе беседы митрополит Иларион рассказал о жизни и служении Русской Церкви, выразив надежду на то, что при новом понтификате будут закреплены те добрые сдвиги, которые наметились во взаимоотношениях между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью при Папе Бенедикте XVI. Как отметил председатель ОВЦС, Московский Патриархат придает большое значение развитию отношений с Католической Церковью, в частности, в сфере социального служения, помощи бедным и обездоленным, в деле защиты гонимых.

Митрополит Иларион проинформировал понтифика о проблемах, которые сохраняются в отношениях между двумя Церквами, выразив надежду на то, что при новом понтификате будут найдены пути к их решению.

В завершение встречи председатель ОВЦС преподнес Папе Франциску дар Святейшего Патриарха Кирилла – образ Божией Матери «Призри на смирение». «Первые шаги Вашего Святейшества после избрания были отмечены печатью смирения», — подчеркнул митрополит Иларион, вручая икону понтифику. Папа ответил: «У меня нет смирения, и я прошу вас молиться о том, чтобы Господь даровал мне его».

Беседа проходила на русском и испанском языках. В качестве переводчика во встрече принял участие сотрудник ОВЦС М.Х. Паласио.