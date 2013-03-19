В УПЦ настроены на диалог с УАПЦ и с УПЦ КП

На минувшей неделе управляющий делами Украинской Православной Церкви (Московский Патриархат) митрополит Бориспольский Антоний (Паканич) дал интервью газете «Комсомольская правда в Украине», в котором рассказал о перспективах диалога с Киевским Патриархатом.

В своем интервью митрополит Антоний подчеркнул, что УПЦ настроена на диалог с УАПЦ и с УПЦ КП, причем сейчас УПЦ "находится в официальном диалоге с Украинской автокефальной православной церковью". При этом он признал, что с Киевским Патриархатом в настоящее время диалог так и не начат, а «велись лишь консультации о возможном формате такого диалога».

На вопрос о том, «почему с Киевским Патриархатом не удается даже начать диалог?», митрополит Антоний ответил: «В памяти многих рядовых членов нашей Церкви еще живы конфликты 1990-х годов, борьба за храмы, столкновения между общинами, в том числе попытка захвата Киево-Печерской лавры. Это значительно осложняет подготовку диалога. Кроме того, между нашей Церковью и Киевским Патриархатом существуют серьезные разногласия относительно возможных путей преодоления раскола. Наша Церковь настаивает на том, что все, кто сознательно разорвал связь с мировым православием, должны принести покаяние и возвратиться в церковное общение. Однако Киевский Патриархат не признает своей вины в случившемся церковном разделении. Но, несмотря на эти сложности, мы верим, что Господь откроет нам пути к преодолению церковного раскола в Украине».

РИСУ