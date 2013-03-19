Папа Римский сугубо молился о Патриархе Кирилле

Вчера делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом прибыла в Рим по случаю интронизации Папы Римского Франциска.

По приезде в Ватикан члены делегации разместились в Доме святой Марфы, где в настоящее время проживает новоизбранный Папа. В трапезной гостиницы состоялась краткая встреча с Папой Франциском, сообщает сайт ОВЦС.

Председатель ОВЦС передал понтифику сердечные благопожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Сегодня за богослужением я сугубо молился о Патриархе Кирилле, потому что сегодня по нашему календарю празднуется память святого Кирилла Иерусалимского», — отметил Папа. Он также выразил благодарность митрополиту Волоколамскому Илариону за организацию выставки русских икон, которая состоялась осенью 2012 года в Буэнос-Айресе при содействии Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова.

Председатель ОВЦС также приветствовал других гостей, прибывших на церемонию интронизации: Патриарха Константинопольского Варфоломея, митрополитов Пергамского Иоанна и Галльского Эммануила (Константинопольский Патриархат), Черногорского и Приморского Амфилохия (Сербская Православная Церковь), Корченского Иоанна (Албанская Православная Церковь), архиепископа Венского кардинала Кристофа Шёнборна.

В числе почетных гостей на интронизации папы Франциска будут присутствовать также управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон, долгие годы служивший в Аргентине и лично хорошо знающий новоизбранного понтифика.