Фюле заверил глав украинских конфессий в дальнейшем сотрудничестве

Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

Об этом Европейский Комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле заявил 6 марта 2013 года во время встречи с делегацией Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в Брюсселе, сообщает Институт религиозной свободы.

"Наше сотрудничество с Украиной остается незыблемым, но может быть основано только на уважении общих ценностей. Я могу лишь согласиться с участниками встречи, которые сказали, что они были наибольшей силой вместе со всем гражданским обществом в стремлении к европейскому будущему Украины", – подчеркнул комиссар Фюле, слова которого приводит официальный портал Europa.eu.

"Я очень рад этой встрече, которая очень обогатила меня", – заявил комиссар Фюле после дискуссии с 18 членами делегации, представляющими различные конфессии.