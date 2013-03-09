Главы украинских Церквей просят ЕС подписать Соглашение об ассоциации

Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций поддержали обращение к Евросоюзу заключить Соглашение об ассоциации с Украиной.

Об этом было заявлено во время встречи представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, состоявшейся в Брюсселе.

«Украинские представители Церквей и религиозных организаций разных конфессий поддержали обращение к стороне ЕС о заключении в ноябре 2013 года Соглашения об ассоциации как отвечающего европейским стремлениям украинского народа, которое будет способствовать укоренению современной европейской модели цивилизационного развития в Украине», - отметил Представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев.

Єлисеев.jpgПо его словам, священнослужители единогласно выступают за то, что будущее Украины надо строить на основе европейских ценностей и демократических стандартов, и призывают Евросоюз не оставлять Украину наедине с сегодняшними вызовами. Посол отметил, что сторона ЕС имела возможность в очередной раз убедиться в активной позиции гражданского общества Украины, и, в частности, руководства религиозных организаций, в отношении диалога Украина-ЕС и поддержки им европейского курса развития государства.

«Важным сигналом со стороны украинского духовенства стала готовность и в дальнейшем всячески способствовать распространению в Европе украинского опыта мирного сосуществования и конструктивного сотрудничества между разными религиями и конфессиями, что соответствует духу лучших европейских традиций», - отметил Елисеев.

Он также подчеркнул, что представители украинского духовенства призвали еврокомиссара Штефана Фюле ускорить процесс введения для Украины безвизового режима с ЕС.

«В связи с этим представители религиозных общин призвали избегать какого-либо политизирования этого важного для миллионов украинцев вопроса», - добавил посол.

РИСУ