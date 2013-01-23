Патриархи Кирилл и Илия II: созывать Всеправославный собор нет смысла

Предстоятели Русской и Грузинской Православных Церквей на встрече в Москве договорились о том, что созывать Всеправославный собор бессмысленно, пока не достигнуто согласие всех Поместных Церквей по конфликтным вопросам, сообщает РИА Новости.

"Затронут был вопрос о Святом Соборе, который должен быть в будущем, и я думаю, пришли к единому мнению, что пока не будут урегулированы все вопросы, которые стоят между православными церквами, созывать собор не имеет смысла", — сказал на встрече с российскими журналистами грузинский патриарх, который находится с визитом в Москве во вторник.

На встрече с Илией Вторым в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что поспешные попытки "скоро провести Собор, без должной подготовки" могут привести к осложнениям в межправославных отношениях.

Идея созыва Всеправославного собора возникла полвека назад, было определено десять тем собора, по которым все это время велась подготовка. Такой длительный период связан с необходимостью преодолеть согласие между церквами. Сейчас остались несогласованные позиции по двум темам: предоставление автокефалии (самостоятельности церкви) и диптихи (официальный порядок перечисления православных Церквей). За скорейших созыв Всеправославного собора ранее высказывались в частности представители Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Кипрской, Антиохийской и Элладской православных Церквей.