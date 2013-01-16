УГКЦ инициирует День иудаизма

Впервые украинские христиане 17 января 2013 года отметят День иудаизма. Местом проведения первого Дня иудаизма станет Одесса — город, в котором в начале XX века проживала третья по численности еврейская община мира (после Нью-Йорка и Варшавы), и где на сегодняшний день иудейская община по-прежнему играет важную роль.

Инициатором проведения Дня иудаизма стала Комиссия содействия христианскому единству Украинской Греко-Католической Церкви. Партнерами Дня иудаизма в Одессе стали Благотворительный Фонд «Каритас Одесса УГКЦ» и Европейский институт социальных коммуникаций при содействии Одесского областного благотворительного фонда «Будущее», Культурно-благотворительного центра «Баварский дом Одесса», Школы апостольства мирян им. Станислава Шульминского SAC.

Как сообщил РИСУ Александр Доброер, директор Европейского института социальных коммуникаций, идею празднования Дня иудаизма поддержали ординарий Одесско-Симферопольской епархии Римско-Католической Церкви в Украине епископ Бронислав Бернацкий, экзарх Одесско-Крымский Украинской Греко-Католической Церкви епископ Василий (Ивасюк) и глава Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в Украине епископ Уланд Шпалингер.

План проведения Дня иудаизма в Одессе предусматривает:

12:00 – посещение христианскими служителями Одессы синагоги «Хабад Шомрей Шабос» (Осипова, 21), встреча с главным раввином Одессы и Юга Украины раввином Авраамом Вольфом.

13:00 – открытие фотовыставки «Народ Книги» («Дом с ангелом», Пушкинская, 51).

15:00 – открытие фотовыставки «Праведники мира» («Баварский дом», Успенская, 60).

18:00 – молитва за еврейский народ в христианских храмах Одессы.

Историческая справка: На протяжении последних десятилетий в ряде христианских церквей Европы наблюдается интерес к иудаизму, в связи с чем II Европейская экуменическая ассамблея, проходившая в 1997 году в австрийском Граце, предложила проводить 17 января День иудаизма (дата выбрана неслучайно, так как на следующий день, 18 января, во многих странах мира начинается «Неделя молитв о единстве христиан»).

В этот день в странах, поддержавших празднование Дня иудаизма, — Италия, Австрия, Польша, Нидерланды — проходят выставки, посвященные отношениям между христианством и иудаизмом. В религиозных вузах и других образовательных учреждения специалисты в области иудео-христианских отношений, католические и протестантские теологи организовывают семинары, лекции и проводят дискуссии.

В некоторых Церквах День иудаизма отмечается как неформальный праздник, а в некоторых, например, в Католической Церкви в Польше, он установлен как официальный праздник.

РИСУ