В Израиле на Рождество мусульмане забросали яйцами христиан

В одном из христианских храмов на севере Израиля во время рождественской мессы произошло ЧП: в церковь ворвались мусульмане и забросали прихожан яйцами, пишет Newsru.co.il.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 25 декабря в деревне Макр-Джудейда, неподалеку от Акко. По словам священника Димитрия Мусы, это не первый случай, когда мусульмане врываются в церковь и бросают в прихожан яйца.

Члены христианской общины полагают, что мусульманская молодежь была подослана в храм группой исламских экстремистов, которые хотели испортить атмосферу праздника и вселить вражду в сердца христиан. Однако, по словам священника, сделать этого им не удалось. Димитрий Муса подчеркивает, что "со времен пророка Мухаммада христиане и мусульмане живут в мире".

«Православие.By»