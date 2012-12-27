Всеукраинский Совет Церквей готов к диалогу с Кабмином

Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций проанализировал возможные способы отмены негативных изменений, внесенных в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Встреча по этой проблематике состоялась 21 декабря 2012 года под руководством Председателя ВСЦиРО архиепископа Григориса Буниатяна, управляющего Украинской епархией Армянской Апостольской Церкви, сообщает Институт религиозной свободы.

Представители конфессий обсудили результаты заседания Рабочей группы по подготовке законопроектов в сфере свободы совести при Министерстве культуры Украины, которое состоялось накануне. Они положительно оценили готовность Минкультуры дорабатывать законодательные изменения в постоянном диалоге с ВСЦиРО.

При этом Секретарь Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что поправки в Закон «О свободе совести и религиозных организациях» необходимо рассматривать отдельно от других законодательных изменений. По его словам, одним из ключевых недостатков законопроекта № 10221, который вызвал протесты со стороны религиозной общественности, было внесение изменений в 36 законов одновременно.

Секретариат ВСЦиРО ожидает от министерств, уполномоченных Поручением Президента Украины, открытости к постоянному диалогу и конструктивному сотрудничеству с целью отмены проблемных норм, введенных законопроектом № 10221. Совместная доработка соответствующего законопроекта, который уже разработан Министерством юстиции, призвана обеспечить учет позиции конфессий.

При обсуждении этого вопроса начальник Отдела регистрации уставов и статистического учета религиозных организаций Минкультуры Владимир Дронь обратил внимание на проблематику государственной регистрации религиозных организаций. По словам чиновника, необходимо устранить оплатность этой процедуры, обязанность ежегодного подтверждения внесенных в реестр сведений и согласовать процедуру ликвидации религиозных организаций.

Участники заседания решили инициировать встречу с Премьер-министром Украины Николаем Азаровым, а конкретные проблемные вопросы вынести на рассмотрение Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций при Кабинете Министров Украины.

Представители конфессий также ознакомились с текущей деятельностью Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, о чем присутствующих проинформировал председатель Комиссии Василий Костицкий. По его словам, Комиссия осталась единственным государственным органом, который уполномочен законом готовить экспертные заключения по материалам, оскорбляющим религиозные чувства верующих или разжигающим национальную и религиозную вражду.

В завершение Секретариат ВСЦиРО спланировал заседание Совета с участием руководителей Церквей и религиозных организаций.