В Британии опубликовано руководство по христианско-мусульманским бракам

«Когда встречаются две веры. Брак, семья и пастырское попечение – этические принципы». Так озаглавлен документ, посвященный межрелигиозным бракам в Соединенном Королевстве, разработанный Христанско-мусульманским форумом, сообщает «Православие.By» со ссылкой на "Радио Ватикана".

Епископ Пол Хендрикс, сопредседатель Форума, в своем комментарии подчеркнул, что документ является большой помощью священникам и имамам: учитывая растущее число христианско-мусульманских браков, необходимо уделять им больше внимания и оказывать специфическую пастырскую помощь, в которой они нуждаются, чтобы помочь супругам обрести в браке место диалога и благотворного союза между двумя религиями.

Создатели документа опираются на многолетний опыт христиан и мусульман, опекающих смешанные семьи. Прежде всего, в нем главам религиозных общин предлагается принимать смешанные пары с «особым вниманием, необходимым в столь важный момент их жизни». Подчеркивается также важность соблюдения религиозной свободы каждого супруга и всех членов семьи.

Со своей стороны, мусульманский сопредседатель Форума Джулиан Бонд отозвался о документе как об ответе на трудную, но важную проблему диалога между разными верами, во имя сотрудничества и решения конфликто».

Конференция католических епископов Англии и Уэльса опубликовала в 2010 году документ о межрелигиозном диалоге, озаглавленный «Встретить Бога в друге и в чужеземце: взаимоуважение и взаимопонимание между религиями». В этом тексте упоминались и смешанные браки, которые «могут стать поводом для углубления веры и культурного обогащения».

«К вере и религиозной практике супруга-нехристианина следует относиться с должным уважением и вниманием, в соответствии с католическим вероучением», - гласит документ английской Церкви.

Социологический опрос, проведенный в 2010 году, показал, что около 16 процентов католиков заключили брак с верующим иной религии.