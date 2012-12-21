Арестованы два коптских священника, крестивших мусульманина

Два коптских священника были арестованы в Судане после того, как они крестили мусульманина, сообщает «Православие.By» со ссылкой на Al Aarabiya.

«Насколько я понял, - говорит неназванный религиозный деятель, - какой-то человек арабского происхождения принял Христа, и они его крестили».

Другие религиозные источники подтвердили, что данный инцидент имел место, однако коптский епископ Хартума Илия отказался комментировать случившееся.

Отмечается, что в течение 23 лет правления президента Омара аль-Башира суданские копты не испытывали такого насилия, какому подвергались их братья в Египте.

Однако малоизвестная группировка, называющая себя Аль-Каедой государств Нила выпустила заявление, в котором угрожала насилием по отношению к суданским коптам, если те не вернут «женщин, которых они выкрали и обратили в христианство».