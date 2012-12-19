В Турции обсудили возможности межрелигиозного диалога

Участники совместной рабочей группы Русской Православной Церкви и Управления по делам религии Турецкой Республики обсудили вопросы защиты прав религиозных меньшинств в современном мире. Первое заседание рабочей группы, которое возглавили ее сопредседатели председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и руководитель генеральной дирекции внешних связей Управления по делам религии Турции профессор Мехмет Пачаджи, прошло в субботу в Анкаре, сообщает служба коммуникации ОВЦС.

Участники собеседования обменялись мнениями по вопросу защиты прав религиозных меньшинств в современном мире. Мехмет Пачаджи рассказал, в частности, о недавних законодательных инициативах турецкого государства, в результате которых стало возможным возвращение религиозным меньшинствам, проживающим на территории Турции, некоторых принадлежавших им ранее объектов недвижимости.

В своем докладе «Роль межрелигиозного диалога в международных отношениях» митрополит Волоколамский Иларион описал опыт межрелигиозного диалога в России и отметил, что у религиозных общин, к которым принадлежит большинство населения России и Турции, имеется огромный потенциал для соработничества в деле отстаивания религиозных ценностей и традиционной морали в современном секуляризированном мире.

«Последователи радикальных учений представляют угрозу не только для России, но и для Турции. Хотел бы особо подчеркнуть, что радикализм под исламскими лозунгами никоим образом не следует отождествлять с исламом, проповедующим уважение к представителям иных религиозных традиций. Надеюсь, что наша рабочая группа поможет выработать конкретные шаги в сфере противодействия религиозному экстремизму», - также заявил митрополит Иларион.

«С темой экстремизма, прикрывающегося религиозными лозунгами, тесно связана проблема дискриминации религиозных меньшинств в различных регионах мира. Для нас постоянной болью являются случаи преследований христиан, начиная с ущемления их гражданских прав, и заканчивая физическим насилием и убийствами. Согласно опубликованным данным, сегодня в мире дискриминации и гонениям подвергаются не менее 100 миллионов христиан. Информация о притеснениях христиан поступает из Ирака, Сирии, Египта, Судана, Афганистана и других стран», — добавил председатель ОВЦС.

Во время собеседования также было признано полезным наладить сотрудничество между учебными заведениями Русской Православной Церкви и Турецкой Республики и, в частности, инициировать заключение соответствующего соглашения между Университетом Анкары и Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Доклад на тему «О развитии паломничества из пределов Русской Православной Церкви к христианским святыням на территории Турции» представил заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин рассказал об опыте межрелигиозного диалога в России и странах СНГ. преподаватель факультета религиоведения Стамбульского университета Х. Олгун посвятил свой доклад теме «Русская Православная Церковь в академических исследованиях в Турции».

В ходе своего визита в Турцию 14-17 декабря председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион также посетил парламент Турции и встретился со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем.