Генсек ВСЦ считает, что Церковь должна защищать беженцев

Генеральный секретарь Всемирного совета церквей Олав Фюксе Твейт считает, что именно Церковь должна защищать беженцев, лиц без гражданства и внутренне перемещённых лиц (лица, вынужденные внезапно бежать из своих домов в больших количествах в результате вооруженного конфликта, внутренней резни, систематических нарушений прав человека либо стихийных бедствий и находящиеся на территории собственной страны – прим.ред.), - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на Сhristian Тoday.

Об этом он заявил во время встречи религиозных организаций и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая прошла в Женеве на прошлой неделе.

По словам Твейта, церкви должны помочь правительствам стран увидеть потенциал в сотрудничестве с ними в этом вопросе и вывести переговоры на национальный уровень.

«Гостеприимство и защита являются одними из центральных ценностей христианства, - отметил глава Всемирного совета церквей. - Иисус учил нас не ограничивать круг своих ближних, но учиться самим быть ближними тем, кто нуждается в нас, защищать права мужчин и женщин, которые были созданы по образу Бога».

Он также подчеркнул, что христианство испокон веков принимало странников, и что и сегодня христиане по всему миру находятся на передовой в оказании помощи беженцам.