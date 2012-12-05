Известный католический теолог Хэрви Кокс считает, что вскоре Китай станет домом для большинства христиан в мире, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Об этом он заявил во время презентации книги «Взаимодействие католической веры и мировых религий: комплексное исследование и диалог двух авторов», авторами которой стали кардинал Карл Джозеф Бекер из Конгрегации доктрин веры и Илариа Морали из Папского совета по межрелигиозному диалогу.

«Китай, в котором через 20 лет будет проживать больше всего христиан, чем в любой другой стране, каждый день ведет межрелигиозный диалог», - отметил Х.Кокс.

«Сейчас в мире мы наблюдаем за развитием двух главных феноменов, - добавил он. - Первый состоит в том, что христианство перестало быть западной религией, и второй – что страны, в которых стремительнее всего растет количество христиан, не имеют сложившейся христианской культуры и традиций».