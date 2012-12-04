Европа должна восстановить фактор религии в системе ценностей

Немецкий журналист-международник и эксперт в области политики Александр Рар, принявший участие в программе "Маятник Фуко" на телеканале "Тонис", обсудил вместе с украинским политологом Дмитрием Выдриным вопросы европейских ценностей в контексте евроинтеграции, подчеркнув, что комфортабельность жизни стала в этой системе главной аксиомой.

"Европа сегодня ушла в несколько другое направление, потому что люди в Европе стали другими. Они меньше читают, их больше интересует потребительский аспект, жизнь все меньше нацелена на идеи, идеалы", - сказал А.Рар.

Тем не менее, подчеркнул политолог из Германии, Европа остается сегодня неким "клубом ценностей", исповедующим права человека, с сильной демократией, парламентом, дееспособной правовой системой, и европейцы опасаются ослабления этой модели, которое может произойти в процессе присоединения к Европе других стран.

"Большинство европейцев хотят жить в Европе, где они защищены законом, могут исповедовать любую религию и высказывать то, что они хотят, нежели в той Европе, где эти понятия будут смыты, где Европа выиграет в плане геополитики, будет иметь сибирские ресурсы и получит Россию как главного союзника, но зато в чем-то должна будет отказаться от тех ценностей, которые были выстраданы ею на протяжении последних 60 лет", - считает эксперт.

В этой связи, по его мнению, чрезвычайно важно разрешить конфликт культур и цивилизаций в отношениях между Западной и Восточной Европой, который может стать одним из камней преткновения на пути Украины к евроинтеграции. В частности, на примере того, как толерантно отреагировала Европа на выступление российской группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя и акцию украинского движения FEMEN по спиливанию креста, политолог охарактеризовал отношение сегодняшней Европы к религии.

"На Западе бытует мнение, что эти женщины поступили некрасиво, но они не нарушили закон, и у них было право высказывать свое политическое мнение, пусть даже в форме панк-молебна, в искусстве это позволяется. Поэтому европейцы считают, что их наказание жестоко и несправедливо, а Россия катится в сторону тоталитаризма", - сказал А.Рар.

По словам эксперта, этот эпизод показывает, что Запад ориентируется на постхристианские ценности, религия же имеет значение, "может быть, какого-то фольклора, чувства верующих особенно не принимают во внимание". В то же время это происшествие для представителей славянских стран - Украины, России, Беларуси - вызов их личности, эмоциям, убеждениям.

Соединить эти два мировоззрения в общей Европе будет достаточно сложно - необходимо восстановить в европейских ценностях фактор христианства и религии вообще, считает политолог.

"Сейчас в Евросоюз будут подключаться страны, которые пришли к религии после коммунизма, и для этих неофитов десять заповедей значат гораздо больше, чем для Европы, где эти ценности, к сожалению, поставлены в музей. Как спасти эту Европу, клуб красивых либеральных ценностей со всеми достижениями индивидуализма и свободы человека, и восстановить систему ее традиционных ценностей, которые уже две тысячи лет делают мир лучше, а не хуже? Это главный вызов Запада и Востока на ближайшее десятилетие", - считает А.Рар.

NEWSru.