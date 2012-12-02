В Москве 5 декабря пройдет конференция «Церковь и бедные»

В Москве 5 декабря в Храме Христа Спасителя пройдет конференция «Церковь и бедные. Православные и католики в служении милосердия»

В ходе форума, организованного по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выступят:

председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион;

председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон;

ректор Санкт-Петербургских духовных школ епископ Гатчинский Амвросий;

председатель Папского совета по делам семьи архиепископ Винченцо Палья;

президент Общины святого Эгидия профессор Марко Импальяццо.

В конференции также примут участие представители Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Университета Каталонии, Третьего Римского Университета, Папского Урбанианского Университета и Университета Перуджи, Общины святого Эгидия, руководители московских и петербургских социальных проектов.

В рамках конференции участники, рассмотрят опыт служения бедным в России и Италии, обсудят вопросы христианских ценностей и милосердия, культуры бескорыстия, а также поговорят о теории и практике милосердия в Священном Писании и творениях святых отцов.

«Татьянин День»