В УГКЦ призывают СМИ больше говорить о социальном сиротстве

30 ноября в рамках VI Общественных дней Украинской Греко-Католической Церкви в Институте журналистики Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко состоялся круглый стол «Социальное сиротство: социальная ответственность и солидарность как основа духовности».

Круглый стол организован УГКЦ совместно с Институтом журналистики. В нем принял участие Блаженнейший Любомир (Гузар), Архиепископ-эмерит УГКЦ, от Украинской Православной Церкви о. Георгий (Крючков), другие священнослужители и студенты.

- Украинские средства массовой информации сегодня много говорят о политике, выборах, правительстве, но очень мало о человеке, - сказал во вступительном слове Блаженнейший Любомир.

Ответы всех выступающих на вопрос «что делать», по большому счету, сводились к одному: не думать, что за нас что-то сделает государство, а каждому проявлять активность и милосердие.

Как отметили участники круглого стола, тематика благотворительности, помощи сиротам не мешала бы популярности СМИ, наоборот она пользуется интересом в обществе - недаром ее так акцентируют политики перед выборами.

Естественно, возник вопрос политической и вообще «рекламной» благотворительности, которая осуществляется богатыми украинцами или для имиджа, или для отмывания денег.

- Делать добро как рекламу - это любовь только к себе, а не к ближнему, - говорит на это Архиепископ УГКЦ. - А вообще не имеет значения, богатый человек или бедный, важно добрый он или пустой. Но и бедный всегда найдет чем поделиться - хотя бы улыбкой, пожеланием доброго дня. В учебных заведениях, и в СМИ должны быть воспитательные проекты, которые не разделяли людей, а напоминали им, что все мы - братья. Поэтому не стоит полагаться на богатых, или на государство, а ежедневно делать добро.

В завершение участники круглого стола обсудили вопросы «гражданского брака», который многие считают одной из причин сиротства. Интересно, что служители церквей высказались по поводу такой формы отношений хотя и неодобрительно, но очень дипломатично, а вот один из присутствующих студентов сформулировал свою позицию значительно острее:

- Гражданский брак - как раз и является одним из ярких примеров того, как молодежь хочет избежать той самой социальной ответственности, о которой мы здесь говорим.

Сatholicnews