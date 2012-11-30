Евангельские церкви за развитие гражданского общества в Украине

Евангельские церкви подчеркивают необходимость скоординированной деятельности церквей и общественных организаций в решении социальных проблем и отстаивании высоких моральных ценностей в обществе.

Об этом шла речь во время заседания Секретариата Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, состоявшегося 20 ноября 2012 года под председательством пастора Андрея Мурзина, сообщает Институт религиозной свободы.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы государственно-церковных отношений и законодательные инициативы по вопросам деятельности религиозных организаций. Отдельно рассматривался вопрос развития общественных инициатив, направленных на защиту института семьи, популяризации здорового образа жизни и воспитания молодежи на принципах христианской морали.

Секретариат Совета проанализировал деятельность СЕПЦУ за текущий год. Среди наиболее важных инициатив за это период упоминалось о принятии Декларации о защите моральных и семейных ценностей и проведении Недели молитвы за Украину (15-21 октября).

Планируется, что заседание Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины на уровне глав церквей состоится во второй половине декабря этого года.