В Казанском кремле есть своя "Стена плача"

В Казанском кремле с недавних пор можно наблюдать необычную форму культа. Там появилась новая форма квазирелигиозного паломничества.

"Приезжие из разных городов Татарстана обходят вокруг высеченного в граните указа бывшего президента республики Минтимера Шаймиева о строительстве мечети Кул Шариф, как принято в Мекке обходить во время хаджа Каабу - священный камень мусульман. "Паломники" обходят семь раз гранитную стелу против часовой стрелки (столько же, сколько принято обходить Каабу во время хаджа), прикасаются к ней, читают молитвы, загадывают желания, бросают монеты", - рассказал казанский исламовед Раис Сулейманов.

Точно такой же новый культ, по его словам, сложился и вокруг башни Сююмбике - памятника второй половины XVII века, ставшего символом Казани, которая превратилась в казанскую "Стену Плача". К ней подходят люди, прикладываются лбом, читают молитвы, загадывают желания.

Он отметил, что в этих действиях участвуют как татары, так и русские. К ним присоединяются нередко и иностранные туристы, видя в этом своеобразный священный ритуал местных жителей.

"При этом гиды, которые водят экскурсии по Казанскому кремлю, не только не препятствуют новой форме культа, но, наоборот, ее даже в какой-то мере поощряют, говоря, что если при этом прочитать "Отче наш", или первую суру Корана "Фатиха", или же просто своими словами обратиться к Богу с каким-то пожеланием, оно исполнится", - рассказывает Р.Сулейманов, который возглавляет Приволжский центр региональных и этнорелигиозных исследований Российского института стратегических исследований.

NEWSru.