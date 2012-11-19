Всемирный совет церквей соберется в 2013 году

Десятая Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ) состоится с 30 октября по 10 ноября 2013 года в городе Пусан, Южная Корея, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на Сhristian Тoday.

Для того чтобы помочь церквям подготовиться, ВСЦ разработал новый онлайн ресурс, который посвящен теме юбилейной ассамблеи – единство, справедливость и мир.

«Я надеюсь, что христиане со всего мира насладятся путешествием, изучая вызовы мирового христианства через этот ресурс. Это объединит нас ради справедливости и мира», - заявил генеральный секретарь совета Олаф Фюксе Твейт.

В скором времени ресурс будет переведен на французский, немецкий, испанский и корейский языки.

