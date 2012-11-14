Патриарх Кирилл назвал Назарет лидером в установлении добрых отношений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с паломническим визитом на Святой земле, побывал накануне в Назарете - городе, где Пречистой Деве Марии была возвещена благая весть о рождении Спасителя и где Иисус Христос провел свои детские и отроческие годы.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, встреча главы РПЦ прошла "эмоционально, громко и сердечно". Патриарха сопровождали барабанщики, звуки волынок и колоколов, радостные крики приветствия. В шествии по местной традиции участвовали православные скауты в зеленой форме и красных беретах. У храма Благовещения Пресвятой Богородицы патриарха встречали целыми семьями. Здесь были и православные, и мусульмане, которые примерно в равной доле по численности составляют 70-тысячное население города.

Патриарх Кирилл совершил в храме молебен с чтением евангелия, повествующего о Благовещении, а затем отведал воду из источника в нижней части церкви, откуда, по преданию, черпала воду Пресвятая Богородица.

Предстоятель РПЦ поблагодарил людей за добрую братскую встречу в Назарете. "Этот теплый прием я отношу ко всей Русской православной церкви, ко всему русскому народу, который действительно испытывает большую любовь к Святой земле", - сказал он. Патриарх также напомнил, что более полутора веков Русская духовная миссия, Императорское православное палестинское общество помогали местному населению в образовании и медицинской поддержке. Патриарх Кирилл считает Назарет лидером в установлении добрых отношений между представителями разных религий. По его словам, во многом это обусловлено тем, что Назарет - это "святой город, где прозвучала великая благая весть о будущем рождении Спасителя от Девы Марии".

Патриарх отметил, что во время встречи с Махмудом Аббасом он почувствовал, что палестинский лидер "является сторонником мирного решения проблем". "Верю, что Назарет, уже сейчас являющийся примером мирного сосуществования людей, принадлежащих к различным религиям, и дальше будет лидером в этой сфере", - сказал патриарх Кирилл.