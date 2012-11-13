Патриарх Кирилл призвал к мирному разрешению палестино-израильского конфликта

Патриарх Кирилл во вторник совершил молебен в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Назарете , который является духовным центром самой крупной православной общины Израиля.

Предстоятеля приветствовали мэр Назарета Джирасси Рамез, руководители местных общин православных, мусульман и католиков, около тысячи местных жителей.

Делегация прошла в храм крестным ходом с иконой и Библией под звон колоколов и громкие звуки музыки, которую при помощи волынок и барабанов исполнили скауты, сообщает Интерфакс-Религия.

«Сегодня существуют до сих пор не разрешенные проблемы в сфере палестино-израильских отношений. Я верю, что эти проблемы будут решены. Конфликты не могут существовать слишком долго», — сказал Gатриарх, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что глава Палестины Махмуд Аббас, с которым Патриарх встречался на днях, «является приверженцем мирного решения всех проблем».

«С двух сторон было пролито много крови, и, наверное, настало время, когда нужно мирным путем достигать цели, которые стоят. Назарет является замечательным примером мирного сосуществования людей разных национальностей и религий. Иначе быть не может, потому что вы живете в святом городе, где прозвучала великая весть о спасении людей», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

Патриарх Кирилл указал на важность создания инфраструктуры для принятия паломников, назвав их «послами мира». Он высказал уверенность, что Назарет будет и дальше «лидером, помогающим людям в их стремлении к миру и справедливости».

Церковь Благовещения является кафедральным собором Назаретского митрополита, основным храмом православной арабской общины, насчитывающей несколько десятков тысяч верующих. На территории Израиля это самая крупная православная община. Служба в церкви ведется на греческом и арабском языках.

Православие и мир