Церкви отмечают неэффективность диалога с властью

В последнее время все больше ощущается нехватка должного внимания со стороны представителей власти к предложениям и инициативам общественных институций, в том числе Церквей и религиозных организаций.

Об этом шла речь во время заседания Совещания представителей христианских Церквей Украины, состоявшемся 1 ноября под председательством Старшего епископа Церкви христиан веры евангельской Украины Михаила Паночко, сообщает Институт религиозной свободы.

Среди примеров неэффективности диалога власти и общества упоминалось о принятии языкового закона, который привел к протестам общественности, разработка и принятие изменений в Закон о свободе совести (проект № 10221) невзирая на возражения религиозного сообщества, двусмысленное содержание решений правительственной Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций.

Представители Церквей договорились о ряде совместных действий, направленных на восстановление конструктивных государственно-церковных отношений. В частности, их дальнейшая позиция в диалоге с органами власти будет зависеть от решения Президента Украины Виктора Януковича в отношении призыва о ветировании изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (проект № 10221).

Напомним, что о необходимости ветирования изменений, принятых парламентом без обсуждения и с нарушением данных главам конфессий обещаний, заявили члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций на встрече с Главой государства, Совещание представителей христианских Церквей Украины, а также правозащитники, общественные деятели и ученые в своем Открытом письме.

Кроме этого, во время заседания представители христианских Церквей обсудили совместные мероприятия по подготовке и празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси. Они договорились аккумулировать предложения и согласовать их во время встречи руководителей Церквей, которое планируется в этом месяце.

Также Совещание Церквей выразило обеспокоенность в связи с популяризацией в Украине оккультного способа празднования Дня всех Святых, который на Западе получил название Хэллоуин (Helloween). Представители Церквей отметили опасность для духовного и, как следствие, физического здоровья человека такого рода веселий, связанных с олицетворением нечистых сил и персонажей фильмов ужасов.

При этом, по их мнению, религиозные темы все больше становятся предметом спекуляции в маркетинговых целях для большей наживы продавцов соответствующей атрибутики. Главы христианских Церквей планируют отдельно поднять эту проблематику в специальном обращении к обществу.

В заседании Совещания Церквей приняли участие представители:

Церкви христиан веры евангельской Украины;

Украинской Православной Церкви – Киевского Патриархата;

Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом);

Украинской Греко-Католической Церкви;

Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов;

Украинской Христианской Евангельской Церкви;

Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины;

Украинской Лютеранской Церкви.