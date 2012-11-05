В УГКЦ признали Таинства Крещения в УПЦ КП

В УПЦ нейтрально отнеслись к письму Главы УГКЦ Святослава (Шевчука), в котором он выразил позицию Церкви относительно совершения Таинства Крещения в УПЦ КП. Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявил секретарь отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. По его словам, заявление греко-католиков никак не повлияет на ситуацию в Украине.

"Ранее Филарет писал не только греко-католикам, но и главам православных Церквей и даже Папе Римскому, однако ответа так и не получил», - сказал священнослужитель

Протоиерей Николай Данилевич сообщил, что УПЦ будет продолжать крестить верующих из УПЦ КП.

"Мы не признаем священство Киевского патриархата, соответственно, не можем признать их крещение",— объяснил он и отметил, что единой практики приема из одной Церкви в другую не существует. Кроме того, он считает, что "обращаясь к инославным, УПЦ КП только портит свой имидж".

В Киевском Патриархате тем временем довольны ответом Главы УГКЦ. Как отметил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), позиция УГКЦ аргументирована Преданием Церкви и ватиканськими документами, поэтому ее заверения будут способствовать дальнейшему выхода Киевского Патриархата из искусственной внешней изоляции.

«Мы не имели и не имеем сомнений, что все наши Таинства действительны, поэтому мы не просили от УГКЦ признать наши Таинства, а лишь засвидетельствовать ее позицию относительно Таинства Крещения, - подчеркнул архиепископ Евстратий. - И мы получили это свидетельство, которое отражает не только мнение УГКЦ. Потому что позиция УГКЦ аргументирована и Преданием Церкви, и ватиканскими документами, а потому, убежден, ее заверения будут способствовать дальнейшему выходу Киевского Патриархата из искусственной внешней изоляции. Потому что такую позицию нашим оппонентам будет не так просто игнорировать, как они игнорируют наши призывы», - сказал архиепископ.

Представитель Патриархии также сообщил, что письмо Главы УГКЦ зачитали Главе УПЦ КП Филарету по телефону, так как он находится сейчас с визитом в США. Глава УПЦ КП положительно оценил содержание письма и благословил его опубликовать.