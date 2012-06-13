В Киеве представители разных конфессий вместе помолятся за Украину

13 июня с 19:00 до 20:00 на Софийской площади в Киеве состоится очередная межконфессиональная акция – молитва за Украину с участием представителей УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ (МП) и РКЦ.

Как отмечают инициаторы мероприятия, такая молитва на Майдане в 2004 г. "объединила христиан традиционных украинских Церквей и породила волну высокого духовного подъема в народе". Она вдохновила верующих УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ (МП) и РКЦ собираться с мая 2005 г. ежемесячно 13-го числа на Софийской площади на общие молебны (в будничный день – в 19:00, в выходной – в 13:00). Лозунг таких собраний: "Восток и Запад в единстве под покровом Пресвятой Богородицы". Совместно молясь за укрепление единства и любви, участники молитвы открывают свои сердца "к братскому общению и сотрудничеству, что способствует достижению видимого единства наших Церквей".

Подобные молитвенные собрания также проходят во Львове, Ивано-Франковске, Червонограде, Дрогобыче, Ворохте, Радехове, Жовкве, Сокале, Косово, Харькове, Одессе, Южном (Одесская обл.), Стрыю, Криворивне и с.Красник (Верховинский р-н.), Здвижине, с.Шепит (Косовский р-н); Ганновере (Германия), Торонто (Канада), Филадельфии (США).

Организаторами молитвы выступают ОО "Христианская Украина", Центр христианского сотрудничества.

РИСУ