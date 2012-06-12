Глава УГКЦ считает необходимым совершить акт примирения с РПЦ

Глава УГКЦ считает необходимым совершить акт примирения с Московской Патриархией. Об этом Патриарх Святослав сказал в интервью польскому Католическому информационному агентству.

«Только в этом случае, признав взаимно свои грехи, простив их, мы можем освободиться от бремени истории, смотреть друг другу в глаза как христиане, как братья и строить христианские Украину и Россию. Это необходимо и к этому мы будем стремиться. Хотя это будет нелегкий путь. Знаю, что польский епископат работает над актом примирения с Русской Православной Церковью. Между поляками и русскими накопилось на протяжении веков много сложных проблем. Но надеюсь, что русские и поляки действительно хотят достичь этого примирения. Для нас это будет хорошим примером и стимулом, ведь и мы должны идти в этом направлении», - отметил Блаженнейший Святослав.

РИСУ