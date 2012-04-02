УПЦ КП и УГКЦ провели совместное богослужение

В Лановцах Тернопольской области верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви провели совместное богослужение и крестный ход.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской митрополии УКГЦ, в крестном ходе приняли участие представители духовенства, власти и местные жители.

В обращении к присутствующим архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский Василий Семенюк, отметил, что совместные молебны очень важны на пути к единению между христианами.

«Сегодня мы, разделенные христиане, противимся Божьей ласке. Очень часто, обращая внимание на вещи менее существенные, делаем их предметом споров. Если бы мы полнее и без предубеждений приняли другого, если бы на первом месте действительно был Христос, тогда бы нашли мы желанное единство», – отметил В.Семенюк.

Совместный крестный ход – не первое собрание общин УПЦ КП и УГКЦ в Тернопольской области. В конце марта совместное богослужение состоялось в селе Шилы Збаражского района, куда из Зарваницы привезли мощи св. Иоанна Крестителя.

Тогда декан Збаражский УГКЦ о. Олег Григорец заметил, что совместная молитва перед мощами святого стала свидетельством стремления жить в любви и знаком братства и единства во Христе представителей обеих конфессий, которые молятся поочередно в одном храме.