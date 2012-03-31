Издан справочник о Всеукраинском Совете Церквей

Вышел в свет справочник «Диалог религий в Украине», изданный представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Издание начинается с вступительных статей первого Президента Украины Леонида Кравчука и руководителя представительства Фонда Нико Ланге, а также содержит краткий обзор 15-летнего опыта диалога и сотрудничества конфессий в формате Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Основное содержание издания составляют справочные сведения об истории и нынешней деятельности конфессий, входящих в состав ВСЦиРО, а также фотографии и биографические данные их руководителей. Для достоверности опубликованных данных, все материалы готовились в сотрудничестве с представителями соответствующих церквей и религиозных организаций.

Справочник, общим объемом в 102 страницы, разделен на две части – на украинском и английском языках.

Фонд Конрада Аденауэра планирует распространить данное издание среди религиозных деятелей, политиков, ученых и экспертов, которые уделяют внимание межконфессиональному и государственно-церковному диалогу в Украине.

Институт религиозной свободы