Католики и православные Германии за общую дату празднования Пасхи

Католики и православные Германии призывают к общей дате празднования Пасхи. Призыв содержится в совместном документе немецкого епископата и Конференции православных епископов страны, в котором подчеркивается общая вера в воскресшего Христа и описываются различия в праздновании Пасхи.

Это уже второй совместный документ двух епископатов. Темой первого было воскресенье, как центральное праздник христиан. По мнению католических и православных епископов, логическим продолжением этого является совместное празднование самого важного праздника, которым является Пасха.

Документ, содержащий почти 30 страниц, написанных, прежде всего для верных, которые имеют возможность сравнить, в чем разница, и в чем есть общие моменты в праздновании Великого Поста, Страстной Недели, Пасхального Трехдневия, Пасхального периода и Сошествия Святого Духа.

Глава экуменической комиссии немецкого епископата епископ Герхард Людвиг МЮЛЛЕР надеется, что эта брошюра будет способствовать тому, в чем, по его мнению, собственно заключается экуменизм: общем провозглашению христианской веры в секуляризованном мире.

Глава Епископской конференции православных епископов митрополит Августинос выразил надежду на скорое взаимопонимание в деле совместной даты Пасхи: общая дата празднования Пасхи была бы выразительным признаком единства христиан для всего мира.

Напомним, что восточные христиане отмечают дату Пасхи по юлианскому календарю, а Римско-католическая церковь - по григорианскому календарю. В следующий раз эти даты праздника совпадают в 2014 году.

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