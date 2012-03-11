Лидеры католиков и англиканцев помолились вместе

Глава англиканской церкви доктор Роуэн УИЛЬЯМС принял участие в совместной вечерней молитве с Папой Римским Бенедиктом XVI на церемонии, приуроченной к тысячной годовщине монастыря Камалдоли в центральной Италии, сообщает BBC.

Оба лидера выступили с обращением к конгрегации, а также провели в Ватикане переговоры.

Папа Римский выразил надежду, что это событие вдохновит католиков и англиканцев на труд и молитвы во имя единства.