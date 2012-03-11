Лидеры католиков и англиканцев помолились вместе
10:26, 11 марта 2012Диалог
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И провели переговоры
Глава англиканской церкви доктор Роуэн УИЛЬЯМС принял участие в совместной вечерней молитве с Папой Римским Бенедиктом XVI на церемонии, приуроченной к тысячной годовщине монастыря Камалдоли в центральной Италии, сообщает BBC.
Оба лидера выступили с обращением к конгрегации, а также провели в Ватикане переговоры.
Папа Римский выразил надежду, что это событие вдохновит католиков и англиканцев на труд и молитвы во имя единства.
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