Лидеры католиков и англиканцев помолились вместе

10:26, 11 марта 2012
Диалог
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И провели переговоры

Глава англиканской церкви доктор Роуэн УИЛЬЯМС принял участие в совместной вечерней молитве с Папой Римским Бенедиктом XVI на церемонии, приуроченной к тысячной годовщине монастыря Камалдоли в центральной Италии, сообщает BBC.

Оба лидера выступили с обращением к конгрегации, а также провели в Ватикане переговоры.

Папа Римский выразил надежду, что это событие вдохновит католиков и англиканцев на труд и молитвы во имя единства.

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