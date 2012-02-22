Всемирный Совет Церквей выразил солидарность с християнами Сирии

Представители Всемирного Совета Церквей призвали христиан во всем мире молиться о достижении стабильности ситуации в Сирии. В декларации исполнительного комитета ВСЦ выражается надежда, что военный конфликт не станет причиной разрыва человеческих отношений между христианами и мусульманами в Сирии и не приведет к возникновению межрелигиозных противостояний.

В декларации солидарности представители ВСЦ также напоминают о совместном заявлении православного Патриарха Антиохии и всего Востока Игнатия IV, глав Сиро-Яковитской (монофизитской) Церкви Игнатия Закка I и Мелькитской греко-католической церкви Григория III, в котором они осуждают «любое применение насилия» и призывают христиан «преодолеть страх и не терять надежды».

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