УПЦ больше не готовится к диалогу с Киевским патриархатом

Украинская Православная Церковь констатирует отсутствие сотрудничества церкви с УПЦ Киевского патриархата. Об этом архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, секретарь предстоятеля УПЦ Александр (Драбинко) заявил в интервью газете «День».

«На сегодня никаких отношений нет, кроме того, что знаем друг друга», – сказал он. При этом он подчеркнул, что подготовка к диалогу, которая проводилась ранее, была прекращена.

Вместе с тем архиепископ отметил, что лично он выступает за межконфессиональный диалог в стране.

Говоря о сотрудничестве с Украинской греко-католической церковью, он констатировал наличие такого сотрудничества, однако отметил, что оно носит ситуативный характер, как на центральном, так и на местном уровнях.

*** В конце июля 2011 года УПЦ КП призвала УПЦ к возобновлению подготовки двустороннего диалога.

В 2009 году УПЦ и УПЦ КП создали рабочие группы по подготовке двустороннего диалога. Однако в июле 2010 года УПЦ КП выразила мнение, что позиция Русской православной церкви препятствует подготовке диалога между патриархатами.