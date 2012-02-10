Автокефальная церковь прекратила переговоры об объединении с УПЦ КП

УАПЦ решила прекратить всякое общение с представителями УПЦ КП. По мнению первоиерарха УАПЦ Мефодия, УПЦ КП является «политической организацией, а ее патриарх — политикан».

После заседания собора Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) иерархи церкви решили прервать всякое общение с руководством Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) относительно объединения в единую церковь.

«Мы надеялись на братский диалог, а сторонники УПЦ КП, например в Ивано-Франковске, в это время распространяли листовки с призывами к священникам УАПЦ не слушать своих архиереев и переходить к Филарету», — сообщил первоиерарх УАПЦ Мефодий, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

По его мнению, УПЦ КП является «политической организацией, а ее патриарх — политикан».

«Филарет находится за пределами канонического православия и нас тянет туда же — туда, где церковь будет гнить», — сказал Мефодий.

В УПЦ КП заявления митрополита Мефодия вызвали возмущение.

«В УПЦ КП совсем другие настроения. Наша церковь едина, и переходить в УАПЦ никто, конечно же, не будет», — заверил секретарь Священного синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Слова митрополита Мефодия о неканоничности патриарха Филарета вызвали в УПЦ КП особое удивление.

«Если они мыслят категориями Москвы, в которой считают, что Филарет — не патриарх, а преданный анафеме мирянин, то тогда они сами в лучшем случае — запрещенные в служении священники Московского патриархата, а в худшем — простые миряне. Мефодий же — никакой не митрополит, а запрещенный в служении протоиерей Валерий Кудряков», — пояснил архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, УПЦ КП продолжит диалог с отдельными епископами и священниками УАПЦ, желающими объединения.

Напомним, переговорный процесс между церквями начался 14 сентября 2011 года, после встречи их предстоятелей — патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) и главы УАПЦ митрополита Мефодия (Кудрякова). Они договорились сформировать комиссию, которая будет работать над объединением церквей. Однако вскоре представители УПЦ КП заявили о прекращении диалога, поскольку руководство УАПЦ выдвинуло в качестве обязательного условия для продолжения переговоров отставку патриарха Филарета.

zn.ua / Коммерсантъ-Украина