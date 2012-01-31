Предстоятель РПЦ не исключает встречи с Папой Римским

Патриарх Кирилл не исключает возможности встречи с Папой Римским.

Об этом говорится в интервью главы Русской Православной Церкви сербской газете «Вечерние новости» от 29 января 2012 г. Как отметил Московский Патриарх, эффект возможной встречи не нужно сводить к сенсационности, на которой могут спекулировать СМИ, ведь она прежде все призвана решить основные конфликтные вопросы между католиками и православными.

Как отмечает Патриарх Кирилл, одним из ключевых вопросов диалога, ведущегося между Римо-Католической Церковью и РПЦ, является проблема храмов в Западной Украине. Речь идет о якобы захваченых, с точки зрения Московской Патриархии, греко-католиками православных храмах в нач. 90-х годов в Галичине.

«В ходе регулярных контактов с руководством Римо-Католической Церкви мы постоянно поднимаем вопрос о разрешении ситуации с православными храмами в Западной Украине. И Папа Римский, и главы ответственных ватиканских конгрегаций выражают понимание нашей озабоченности, однако проблема так и остается нерешенной», - отметил Глава РПЦ.

Несмотря на многочисленные проблемы в сфере католическо-православных отношений, например, в России, за последние 10 лет ситуация заметно улучшилась, - отмечает далее в интервью Патриарх Кирилл.

«Проблема прозелитизма уже не стоит так остро, как это было в 90-е годы, когда католические миссионеры приезжали в Россию, чтобы вести здесь активную деятельность. Свою положительную роль сыграла созданная в 2004 году Смешанная группа по рассмотрению проблем в отношениях между Русской Православной и Римо-Католической Церквами в России. Она стала хорошей площадкой для открытого и честного обсуждения между представителями двух Церквей конкретных сложных вопросов, а также совместной выработки рекомендаций по их решению», - считает Патриарх Кирилл.

Также он отметил необходимость развития сотрудничества между православными и католиками, которую он рассматривает как перспективную, важную и своевременную. В частности, речь идет о сферах нравственных и социальных вызовов, а также особо актуальную сегодня в мире проблему христианофобии и преследования христиан за веру.

РИСУ