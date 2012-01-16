Член королевской семьи в Кувейте перешел в христианство

Член королевской семьи в Кувейте принял христианство. Он записал аудиообращение, в котором отметил, что если его убьют, то он уверен, что попадет в рай. Информация об этом появилась в Сhristian Тelegraph и Assist News.

По данным иранского христианского новостного агентства Mohabatnews.com, арабский спутниковый канал под названием "Al-Haqiqa", который транслирует христианские передачи, в одной из своих программ обнародовал аудиофайл, якобы записанный принцем Абдаллахом Аль-Сабахом, сообщает портал Седмица.ru со ссылкой на Invictory.com.

"Во-первых, я полностью согласен с распространением данного материала. Я также верю, что если меня убьют, я вечно буду вместе с Иисусом Христом", - отметил принц в своем обращении.

На канале также звучали заявления о том, что принц Абдаллах Аль-Сабах принадлежит к правящей в стране династии, и что он совсем недавно отрекся от ислама и принял христианство.

"Я полностью доволен своим решением, ведь именно Библия наставила меня на истинный путь", - добавил принц в своем обращении.

Кроме того, принц высказался об исламских группах, захвативших власть в Египте. "Исламские группы всегда хотели нападать на различные города во всем мире, но Бог охранял и до сих пор охраняет мир. Именно поэтому мы видим, как в их среде появляются разногласия, которые будут и дальше нарастать, благодаря чему группы будут делиться на более мелкие", - подчеркнул Абдаллах Аль-Сабах.

Mohabat News сообщает, что эта новость попала на первые полосы многих арабских СМИ.

В свою очередь, один независимый шиитский сайт опровергнул данное сообщение, процитировав другого кувейтского принца Азби Аль-Сабаха, который заявил, что "в королевской семье нет принца с таким именем".

Ислам является официальной и доминирующей религией в Кувейте. Почти все население исповедует ислам. Известно, между тем, что ранее из ислама в христианство перешел Мосаб Хасан Юсеф, сын основателя движения "Хамас".