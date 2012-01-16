Константинопольский патриарх принял абхазскую делегацию неофициально

Грузинская патриархия в связи с распространенной информацией о визите 9 января абхазской делегации к Вселенскому патриарху Варфоломею I распространила в субботу заявление, в котором подчеркивается, что эта встреча была неофициальной и абхазской делегации, после многих просьб об аудиенции, как любому желающему христианину, была дана возможность встретиться с Варфоломеем I.

В заявлении отмечается, что это разъяснение получено от главного секретаря Константинопольского патриарха, архимандрита Варфоломея (Самариса) в ответ на запрос грузинской стороны.

"Архимандрит Варфоломей категорически опроверг то, что делегация прибыла по приглашению патриарха, и сказал, что неправильным будет называть этот визит официальным или официальной встречей. Он также заявил, что на Константинопольском синоде было четко заявлено, что Абхазия является неотъемлемой частью Грузии и Абхазская Церковь входит в юрисдикцию Грузинской Церкви", - сказано в заявлении.

При этом в заявлении отмечается, что секретарь Варфоломея I обещал предоставить католикосу-патриарху Грузии Илие Второму детальную информацию о состоявшейся встрече.

Канонические границы Грузинской православной церкви распространялись на Абхазию до начала грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Однако на протяжении 17 лет православные абхазы не желали окормления под Грузинской православной церковью, и де-факто Абхазская церковь независима.

В 2009 году управляющий бывшей Сухумо-Абхазской епархией Грузинской церкви иерей Виссарион Аплиа принял решение о преобразовании епархии в Абхазскую поместную церковь с двумя кафедрами - Сухумской и Пицундской - на общем собрании всех абхазских священнослужителей.

Между тем, вопрос предоставления автокефалии Абхазской митрополии сейчас не стоит. Абхазские священники избегают этого слова. Они не требуют независимости Абхазской церкви, они просят Вселенский патриархат определить канонический статус, не исключая того, что со временем автокефалия и основание Абхазской православной церкви возможно.

Абхазская делегация - представители священной абхазской митрополии - были приняты Вселенским патриархом впервые.



NEWSru.com