На Юношеских Олимпийских играх будут религиозные уголки

На открывшихся 13 января в Инсбруке I зимних Юношеских Олимпийских игр, в которых участвуют около тысячи спортсменов-юниоров в возрасте от 14 до 18 лет, «религия играет важную роль», сообщило Австрийское агентство католических новостей.

Юных спортсменов приветствовал католический епископ Манфред Шойер, рассказавший австрийским СМИ, что в Олимпийской деревне функционируют специальные помещения, «где собираются представители четырех основных религий — Христианства, ислама, иудаизма и буддизма». В дополнение к ним предусмотрены «уютные комнаты с мягкой мебелью для отдыха — места, зарезервированные для молитвы и тишины». Одновременно они служат и местом проведения встречи и дискуссий.

Ежедневно утром и вечером эти комнаты открыты для юных спортсменов. На стенах комнат — стенды с «основными молитвами великих мировых религий». По пятницам здесь совершают молитвы мусульмане.

Христианская молодежь может участвовать в богослужениях за пределами Олимпийской деревни: в протестантской церкви Воскресения и католической церкви св. апостола Павла в Райхенау.

Седмица.