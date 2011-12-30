Христос рождается! Славим Его! Предстоятели украинских Церквей поздравляют с Рождеством Христовым

Рождественское послание предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана):

«Ныне торжествует Святая Украинская Православная Церковь, встречая Рождество Христово, прославляя и величая Богомладенца Христа, и с радостью видит в этой священном событии премудрость, любовь и благоволение Отца Небесного к роду человеческому...

Праздник Рождества - священный, божественный день! Чтобы достойно встретить и провести его, мы должны исполниться благоговения перед Богомладенцем Иисусом.

Возлюбленные о Господе архипастыри, пастыри, братья и сестры! К сожалению, по состоянию здоровья не могу физически быть в этот праздничный день среди вас, но молитвенно, сердцем, я с вами, и Христос посреди нас. Благодарю вас в эти дни посещения Господня за искренность молитв и добрые слова поддержки. Они вдохновляют меня и придают сил перенести посланное Господом испытание. Призываю вас в это непростое время особенно беречь завещанное Спасителем церковное единство и любовь к Богу и ближнему!

Сердечно поздравляя всех с Рождеством Христовым и призываю на вас Божие благословение, желаю вам, чтобы Бог мира освятил вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится непорочно на пришествие Господа нашего Иисуса Христа! Христос рождается - славим Его!».Подробнее



Рождественское послание главы УПЦ КП патриарха Филарета (Денисенко):

"Сегодня мы празднуем начало нашего освобождения от греха и смерти, которым является Рождество Христово. Ибо без Рождества Христова, то есть без воплощения Сына Божьего, не произошло бы обновления человеческой природы ...

Необходимо серьезно задуматься над тем, как наполнить христианским духом все сферы общественной жизни: науку и образование, культуру и здравоохранение, государства и предпринимательство, политику и досуг. Это нужно делать не только ради Царства Божия и вечной жизни, а также ради самосохранения.

Духовное возрождение возможно только в Боге и в любви к Нему и к людям. Каждый должен не только верить в Бога, но и любить Его, - не только из благодарности (ибо унизил Себя, будучи Богом, родился в пещере и младенцем был положен в ясли), но главным образом потому, что в любви к Богу заключается сущность жизни разумных существ. Вот почему Иисус Христос сказал, что любовь к Богу - это первая и наибольшая заповедь. Вторая заповедь Божья - любить ближнего, как самого себя

В эти рождественские дни помолимся, чтобы Господь согрел наши дома, укрепил здоровье и наполнил наши опустошенные души миром и радостью». Подробнее



Рождественское поздравление главы УАПЦ митрополита Мефодия (Кудрякова):

«Мы так привыкли к благам, которые даровал нам Господь, что часто забываем о значении переворота, произошедшего в сознании. Но представим себе на минуту слепого, которому вернули зрение. Какую радость, какое счастье он чувствует! Так же и Рождество, исцелив поврежденное грехопадением око души, вернуло человеку зрение. Волхвы, обученные звездой пришли поклониться Солнцу правды, чтобы познать Господа с высоты Востока.

Солнце правды осияло человечество из маленькой пещеры близ Вифлеема. И этот свет Богопознания сияет и поныне, давая каждому из нас реальную возможность приобщиться к благодати Божьей. Наполним же свою жизнь Этим Живым Светом. Дадим же Богомладенцу Христу место в своем сердце. Наполним же его благодатью Святого Духа.

Приветствуя всех вас в эту спасительную светлую ночь со светлым днем Рождества Христова, от всего сердца желаю всем спасения и долгих лет жизни. Да восполнит Богомладенец Христос нашу жизнь светом Богопознания и Истины. Пусть ни одна христианская душа не останется сегодня без полноты радости. Пусть благодать родившегося ныне Богомладенца Христа обильно покроет нашу святую землю, укрепляя и объединяя в единой Поместной Церкви благочестивый украинский народ». Подробнее



Рождественское послание предстоятеля УГКЦ Святослава (Шевчука):

««Христос рождается - славьте!" Это приглашение имеет для нас особое значение, когда присоединимся к непосредственных участников и свидетелей события этого удивительного рождения. Те, кто славит новорожденного Сына Божия, - это прежде всего небесные ангелы.

«Христос с небес - встречайте!" Встречая Сына Божия, в человеческом теле пришел в мир, мы признаем, что сам Бог захотел войти в жизнь каждого из нас, чтобы на себя взять все наши проступки, болезни, боли и невзгоды, а нам дарить свое вечное блаженство и счастье.

Христос на земле - бодритесь: "В эту таинственную рождественскую ночь небесный ангел-благовестник говорит нам, как когда-то пастухам : «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет радостью всего народа» (Лк. 2, 10).

Бодримся все мы, потому что присутствие на земле воплощенного Христа - нашего Спасителя - это для нас источник неописуемой силы и надежды в нашей земной жизни с его состязаниями и испытаниями. Лишь в Его рождении, в Рождестве неизменного и вечного Бога, рождается новое и лучшее будущее, которое дает смысл и уверенность нашему настоящему. Кто сегодня нашел свою надежду в маленьком Ребенке - новорожденном Спасителе, тот уже нашел помощь и силу для своего непростого, изменчивого и неопределенного настоящего». Подробнее



Рождественское поздравление главы Конференции римо-католических епископов Украины архиепископа Мечислава Мокшицкого:

«Это особое время напоминает нам, что Господь так любит людей, что воплотился от Девы Марии, родился человеком, стал одним из нас. Поэтому радуемся: Бог посреди нас, Христос с нами!

Ангелы поют над яслями Младенца Иисуса: Мир людям доброй воли! Желаю всем Вам этого Божьего мира: в домах, местах работы отдыха, во всей стране. Будьте людьми доброй воли, а Бог придет к Вам с благодатью мира. И тогда увидите, что проблемы настоящего, насущные тревоги - это не конец света, что окончательно Божья Любовь все побеждает.

Дорогие во Христе, пригласите эту Любовь к вашему рождественскому столу и пусть Она останется с Вами и разъясняет Вашу обыденность… Благословляю всех вас на празднование Рождества Господня. Особенно прошу Бога о благодати для семей: пусть пример жизни Святого Семейства добавляет Вам отваги в ежедневных заботах, а Дитя Иисус одаривает радостью и полнотой взаимности в любви!».Подробнее



Поздравление с Рождеством председателя Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-баптистов Вячеслава Нестерука:

«Тайна рождения захватывает миллионы христиан. Нет таких слов, которые могли бы передать нашу радость и выразить благодарность за Божью любовь к человечеству Иисуса Христа. Рождество - это Божья справедливость. Все равны перед Богом: пастух и мудрец, бедный и богатый, немощный и сильный - все смиренные получают благодать Господа нашего Иисуса Христа для своего спасения. Это манифест Бога для всех порабощенных и угнетенных, это хорошая новость для расстроенных и разочарованных. Мы благодарны Господу за Ваше служение на ниве Господней и за то, что можем быть сотрудниками в Его Царстве. Верим, что в следующем 2012 году наша общая проповедь Евангелия в Украине будет еще более плодотворной... Желаем, чтобы Господь как Рождественскую звезду зажег в ваших сердцах огонь веры и любви, надежды и оптимизма, вдохновения и неисчерпаемой энергии». Подробнее



"УНИАН-Религии" по материалам официальных сайтов украинских христианских конфессий.