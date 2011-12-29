На "субботнике" подрались греческие и армянские церковнослужители

Греческие и армянские священнослужители подрались в храме Рождества Христова в Вифлееме, на территории Палестинской национальной автономии. Драка произошла во время уборки в помещении храма, построенного на том месте, где, по преданию, родился Иисус Христос.

Уборка проводится каждый год незадолго до Рождества, празднуемого по старому стилю, по соглашению конфессий, которые делят храм между собой. Перед началом "субботника" было подписано соглашение, в котором процесс уборки был регламентирован самым подробным образом. Однако, по словам греческих монахов, когда они начали уборку совместно с католиками-францисканцами, армяне не позволили им установить лестницу для того, чтобы почистить убранство храма. Возникла драка. Полиция разделила противоборствующие стороны, и уборка продолжилась мирно.

Базилика Рождества Христова в Вифлееме, один из главных храмов Святой Земли, ведет свою историю с четвертого века нашей эры. Здесь есть представители разных христианских конфессий, между которыми периодически возникают трения, хотя до рукоприкладства доходит, как правило, лишь в ссорах греков и армян.

TSN