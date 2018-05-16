РПЦ и УГКЦ: Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал об отношениях двух Церквей

В Русской Православной Церкви не согласны с заявлением архиепископа Святослава (Шевчука) о том, что УГКЦ является единственной законной наследницей древней Киевской митрополии…

В РПЦ обеспокоены заявлениями нового главы УГКЦ о том, что верующие Киевского патриархата «основные православные братья» украинских греко-католиков…

Нерешенными остаются вопросы со строительством православных храмов на Западной Украине…

В РПЦ считают положительным опыт общения православных и католиков в социальной и этической сферах.

Председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эксклюзивном интервью "УНИАН-Религии" рассказал об отношениях Московского Патриархата и Украинской Греко-Католической Церкви.

Глава УГКЦ архиепископ Святослав (Шевчук) часто заявляет о необходимости диалога с Русской Православной Церковью и о возможной встрече с Патриархом Кириллом. Кто выступает инициатором диалога? При каких условиях он возможен, и каковы были бы его цели?

Сразу после избрания главой Украинской Греко-Католической Церкви архиепископа Святослава (Шевчука) мною было направлено в его адрес письмо с поздравлениями и выражением надежды на улучшение отношений между православными Московского Патриархата и греко-католиками на Украине. Определенный оптимизм нам внушали и последовавшие высказывания архиепископа Святослава о его желании содействовать разрешению проблем, существующих между Московским Патриархатом и УГКЦ.

Вместе с тем у нас не могут не вызывать обеспокоенности заявления нового главы УГКЦ о том, что верующие «Киевского патриархата» являются «основными православными братьями» украинских греко-католиков. Тесные контакты и даже сослужение архиепископа Святослава (Шевчука) с представителями этой раскольнической структуры, непризнанной ни одной из Православных Церквей, к сожалению, свидетельствуют об игнорировании официальной позиции Московского Патриархата и неуважении к каноническим правилам Православной Церкви.

Я глубоко убежден, что действительного взаимопонимания и примирения между нашими Церквами нельзя достичь без взаимного уважения, в том числе и в области канонического устройства.

В последнее время к нам поступают тревожные сообщения о случаях прозелитизма со стороны греко-католиков среди православных на территориях Центральной и Восточной Украины. Подобного рода явления могут только усугубить уже существующие проблемы в межцерковных отношениях, в то время как нам бы хотелось, чтобы слова о желании диалога не расходились с реальными делами.

Появление представителя Украинской Православной Церкви на интронизации нового главы УГКЦ назвали знаковым. В одном из комментариев Святейший Патриарх Кирилл отметил «произошедшее в последнее время улучшение отношений между православными и греко-католиками на Украине». Что он имел в виду?

После избрания нового верховного архиепископа УГКЦ были фактически впервые установлены официальные контакты между греко-католиками и православными Московского Патриархата. Вы сами упомянули присутствие представителя Украинской Православной Церкви на интронизации архиепископа Святослава (Шевчука). Затем состоялась встреча Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира с главой УГКЦ. Она прошла в благожелательной атмосфере, в ходе ее стороны договорились о развитии сотрудничества между учебными заведениями двух Церквей. Именно эти позитивные события имел в виду Святейший Патриарх, когда говорил об «улучшении отношений между православными и греко-католиками на Украине».

Слова Патриарха, однако, еще не свидетельствуют о том, что все проблемы в отношениях между Украинской Православной Церковью и Украинской Греко-Католической Церковью уже урегулированы. До сих пор остаются нерешенными вопросы со строительством православных храмов в Западной Украине. Представители Украинской Православной Церкви высказывают озабоченность в связи с миссией греко-католиков в Восточной Украине.

УГКЦ имеет в Украине стратегическую цель - признание Ватиканом патриаршей степени ее организационного устройства. В ноябре-декабре этого года УГКЦ создала в Украине три новых митрополии: Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольско-Зборовская. Теперь УГКЦ имеет семь митрополий, включая Перемышльско-Варшавскую митрополию в Польше, Филадельфийскую митрополию в США и Виннипегскую митрополию в Канаде. Повлияет ли укрепление позиций УГКЦ на канонической территории Московского Патриархата на развитие отношений между Русской Православной Церковью и УГКЦ?

Преобразование греко-католических епархий в Западной Украине в митрополии является, прежде всего, внутренним делом Украинской Греко-Католической Церкви. Вместе с тем, эта административная реформа осуществляется с целью добиться от Ватикана признания за УГКЦ статуса патриархата, как о том открыто говорят сами греко-католические епископы.

Известно, что не только Московский Патриархат, но и другие Поместные Православные Церкви отрицательно относятся к самой возможности признания УГКЦ патриархатом. Такое признание послужило бы косвенным подтверждением заявления архиепископа Святослава (Шевчука) о том, что Украинская Греко-Католическая Церковь является единственной законной наследницей древней Киевской митрополии.

Кроме того, статус патриархата придал бы УГКЦ характер общеукраинской Церкви. Однако, Центральная и Восточная Украина всегда являлась традиционно православной территорией, где никогда не было греко-католических структур. Естественно, что у православных вызывает озабоченность стремление УГКЦ распространить свою миссию на Восток, создавая там новые епархии и экзархаты.

В начале ноября в Казани прошел совместный крестный ход верующих Русской Православной и Римско-Католической Церквей. Образованная православная молодежь тянется к католическому зарубежью, а католические экуменисты приезжают к нам. К примеру, под Новый год состоится молодежная встреча Тэзе в Берлине, куда отправится большая межконфессиональная делегация из Украины. Нет ли в таком общении опасности для православных христиан? Какое общение допускается, а какое нет?

Православная молодежь, в том числе и из Русской Церкви, уже много лет подряд участвует в молодежных встречах, которые ежегодно организуются монашеской общиной Тэзе в разных городах Европы. Я рад, что молодые христиане имеют возможность встречаться и делиться опытом своей жизни и своего служения в Церкви, ведь такое общение может заложить основы для построения более справедливого и гуманного общества.

Хотя между Православной и Римско-Католической Церквами нет единства в вере и общения в Таинствах, тем не менее, православные и католики занимают близкие позиции по многим вопросам современности, прежде всего, в социальной и этической сферах. Православно-католическое сотрудничество развивается сегодня в различных формах. Это могут быть совместные культурные проекты, общественные акции, активное взаимодействие на уровне международных организаций. Положительные примеры такого сотрудничества уже есть. И молодежные встречи являются одним из них.

Благодарю за беседу, владыка Иларион.

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».

