Всеукраинский совет церквей подвел итоги работы за год

В помещении Патриархии УАПЦ 26 декабря состоялось заседание Секретариата Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Встреча проходила под председательством епископа Украинской Автокефальной Православной Церкви Владимира (Черпака).

Представители конфессий рассмотрели актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений. Они констатировали существенное ухудшение процедур и практики их применения органами власти относительно получения виз священниками-иностранцами для въезда в Украину.

Секретариат ВСЦиРО решил подготовить конкретные предложения по улучшению нормативно-правовых актов в этой сфере и отметил важность активизации специализированного Общественного совета при МИД Украины по вопросам сотрудничества с религиозными организациями. Напомним, что после создания в январе 2010 года этого Общественного совета не состоялось ни одного его заседания.

Представители конфессий проанализировали итоги деятельности Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в течение 2011 года. В частности речь шла о результаты рассмотрения его обращений и предложений, направленных в органы государственной власти.

Секретариат Совета запланировал ряд мероприятий на 2012 год, среди которых несколько международных поездок и встреч на высоком уровне. Также ВСЦиРО рассмотрит на своем заседании комплекс вопросов в сфере образования.

Институт религиозной свободы



